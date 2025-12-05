El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones de lluvia se intensifiquen. Las primeras lluvias ligeras comenzarán a caer en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más complicada, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para un tiempo húmedo y posiblemente incómodo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 43 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las velocidades del viento oscilarán entre 12 y 28 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en las carreteras.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se estima que hay un 50% de probabilidad de tormentas eléctricas entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir durante estas horas.

A medida que el día avance hacia la noche, las lluvias continuarán, aunque se espera que disminuyan en intensidad. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 15 grados , y el cielo permanecerá cubierto hasta el ocaso, que se producirá a las 18:03. La jornada cerrará con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en Gondomar.

Es recomendable que los residentes se preparen para un día de lluvia y viento, asegurándose de llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo. La seguridad en las carreteras y la precaución ante posibles tormentas son esenciales para disfrutar de este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.