El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean constantes, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Durante la mañana, se prevén lluvias escasas, pero a partir de la tarde, la intensidad de la lluvia aumentará, con registros que podrían alcanzar hasta 9 mm en las horas pico. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Forcarei necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 29 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar hasta 56 km/h en las horas más activas. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen por la zona.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad de tormentas eléctricas en la tarde, lo que podría añadir un elemento de riesgo para actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y eviten estar en áreas expuestas durante las horas de mayor actividad eléctrica.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.