El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

Hoy, 5 de diciembre de 2025, A Estrada se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esta combinación de factores atmosféricos sugiere que la probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en estos periodos. Las precipitaciones acumuladas podrían variar, con estimaciones que oscilan entre 0.1 y 7 mm, siendo más intensas en la tarde.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 31 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en las horas pico. Esta intensidad del viento podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir.

A lo largo del día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con la posibilidad de tormentas eléctricas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta aumenta hasta un 60%. Esto podría generar un ambiente propenso a cambios bruscos, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, A Estrada vivirá un día de cielos cubiertos y lluvias intermitentes, con temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones si se encuentran al aire libre, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.