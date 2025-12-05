El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

Hoy, 5 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia que se mantendrá en torno al 80% durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en las horas posteriores, especialmente en la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Es recomendable que los residentes de Cuntis se abriguen adecuadamente y tomen precauciones si deben salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 30% de tormentas entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 60% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán en su mayoría ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas más intensas en la tarde, lo que podría llevar a un aumento en la intensidad de las precipitaciones.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 14 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o una película, mientras se escucha el suave sonido de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.