El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en la tarde y alcanzando un máximo de 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. Se recomienda a los habitantes de Catoira que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 3 mm en la tarde, especialmente entre las 16:00 y las 17:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de carácter escaso.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.