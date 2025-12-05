El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

Hoy, 5 de diciembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que podría acompañar a los habitantes durante las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se incrementará, alcanzando un 75% entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que es probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes, especialmente en las horas centrales del día. La precipitación acumulada podría ser de hasta 3 mm, lo que, aunque no es excesivo, podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se desplacen al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos, provenientes del suroeste, oscilarán entre 12 y 28 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en las horas más ventosas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En la tarde, las temperaturas podrían ascender ligeramente, alcanzando hasta 12 grados , pero la combinación de la humedad y el viento mantendrá una sensación de frío. La probabilidad de tormentas se incrementará a un 30% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traer consigo chubascos más intensos en algunos momentos.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir. El cielo seguirá cubierto, y las temperaturas nocturnas descenderán nuevamente a los 8 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, A Cañiza experimentará un día fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y vientos moderados. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir y que estén preparados para condiciones climáticas cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.