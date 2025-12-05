El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

Hoy, 5 de diciembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, y esta tendencia se extenderá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación aumente significativamente. Desde las 06:00 hasta las 13:00, la probabilidad de lluvia será del 100%, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias, aunque estas serán en su mayoría escasas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más intensa, con un 65% de probabilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traer consigo lluvias más fuertes y rachas de viento.

Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 4 mm en las horas pico de la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede hacer que las lluvias se sientan más intensas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 48 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades en la costa, donde las rachas de viento pueden ser más fuertes.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán una mejora significativa. El cielo seguirá cubierto, y las lluvias podrían persistir, aunque con menor intensidad. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 15 grados, lo que sugiere que la noche será fresca y húmeda.

En resumen, los habitantes de Cangas deben prepararse para un día de cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser desafiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.