El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, con acumulaciones que podrían comenzar a aumentar a medida que avanza la jornada. En total, se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 3 mm, con los momentos más intensos de lluvia concentrados entre las 17:00 y las 21:00 horas. Esto podría generar un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en las horas de la mañana y manteniéndose en niveles elevados durante todo el día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes y visitantes de Cambados se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa impermeable y abrigada.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en las horas de la tarde, con velocidades que podrían alcanzar hasta 51 km/h. El viento soplará predominantemente del suroeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. Los vientos fuertes pueden causar molestias, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde y la noche. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren en la calle durante esos momentos.

En resumen, el día en Cambados se presenta como uno de clima fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia. Se recomienda a la población estar preparada para las inclemencias del tiempo y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada de la mejor manera posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.