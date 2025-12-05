El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

Hoy, 5 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas del día. A partir de la tarde, la situación se mantendrá similar, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes, aunque la intensidad será menor.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad también puede contribuir a la formación de niebla en las primeras horas del día, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero aumenta a un 65% en la tarde y noche, lo que podría traer consigo algunas tormentas eléctricas. Esto, combinado con la alta probabilidad de lluvia, sugiere que es un buen día para quedarse en casa o buscar actividades bajo techo.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, con un ligero aumento en la sensación térmica debido a la humedad. La puesta de sol se espera para las 18:01, momento en el cual las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas, con la posibilidad de que las lluvias continúen durante la noche.

En resumen, hoy en Caldas de Reis se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores y mantenerse abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.