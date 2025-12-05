El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que la humedad relativa alcance niveles altos, superando el 90% en las horas centrales del día. Esto, combinado con las condiciones de cielo cubierto, generará una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La probabilidad de lluvia será significativa, con un 100% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren precipitaciones durante este periodo.

Las lluvias serán escasas en la mayoría de los casos, con acumulaciones que rondarán entre 0.1 y 0.4 mm en las primeras horas. Sin embargo, se prevé un aumento en la intensidad de las precipitaciones hacia la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm entre las 20:00 y las 22:00 horas. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo lluvias más intensas y continuas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento del sur-suroeste, alcanzando velocidades de hasta 53 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. La combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 65% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar un ambiente inestable en la región. Los residentes de Bueu deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones si planean salir durante la tarde.

A medida que se acerque la noche, las lluvias comenzarán a disminuir, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, lo que sugiere que la noche será fresca y húmeda. En resumen, se recomienda a los habitantes de Bueu que se preparen para un día de clima inestable, con lluvias y viento, y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.