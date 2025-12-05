El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan pequeñas lloviznas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados . Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 4 mm en las horas de la tarde, especialmente entre las 17:00 y 19:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación se eleva al 100%. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente resbaladizas en las calles.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 52 km/h, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en zonas donde haya árboles o estructuras que puedan verse afectadas.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero se incrementa a un 65% en la tarde, lo que podría traer consigo tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, lo que podría complicar el tráfico en las carreteras.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y que esté atenta a los cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.