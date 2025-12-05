El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, alcanzando un 70% entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que es muy probable que los residentes y visitantes de Baiona experimenten lluvias, aunque se anticipa que serán de intensidad variable. En total, se prevé una precipitación acumulada de hasta 5 mm, con los momentos más intensos de lluvia esperados entre las 20:00 y las 22:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede generar brumas y nieblas, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en las zonas costeras.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 43 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esta racha de viento puede generar un ambiente más fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros. Los vientos fuertes también podrían causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 70% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones y consideren alternativas en espacios cerrados.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy será mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.