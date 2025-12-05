El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas en la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más complicada, ya que se prevén lluvias más significativas. Las precipitaciones comenzarán a intensificarse, alcanzando hasta 6 mm en el periodo de la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes de As Neves necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las lluvias se acompañarán de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 41 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 25 y 41 km/h, lo que podría generar incomodidad al salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 35% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que añade un elemento de precaución para aquellos que planeen actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y eviten salir si las tormentas se intensifican.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados , y la probabilidad de lluvia seguirá presente, aunque con una tendencia a disminuir. La jornada concluirá con cielos cubiertos y una sensación de frío persistente, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente al salir.

En resumen, el día de hoy en As Neves estará marcado por un tiempo húmedo y frío, con cielos cubiertos y lluvias que podrían ser significativas en la tarde. La combinación de viento y lluvia hará que sea un día para permanecer en casa o tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.