El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que alcanzará hasta un 95% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 11 grados, mientras que la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada durante este periodo podría ser de hasta 0.3 mm, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y esporádicas.

Durante la tarde, la situación meteorológica no cambiará significativamente. El cielo seguirá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, las cantidades esperadas serán mínimas, con un total de 0.6 mm de precipitación pronosticada entre las 11:00 y las 12:00. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la humedad y el viento.

El viento, que soplará principalmente del oeste, alcanzará velocidades de hasta 33 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a lo largo de la jornada. Sin embargo, se prevén ráfagas que podrían superar los 40 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 13 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 80% entre las 19:00 y las 01:00, lo que sugiere que es probable que la lluvia continúe intermitentemente. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo que realmente es.

En resumen, los habitantes de Vilanova de Arousa deben prepararse para un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas más frescas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.