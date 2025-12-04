El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las nubes altas también harán su aparición, especialmente en las primeras horas, aunque no se esperan grandes cambios en la cobertura nubosa.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ligero chubasco, acumulando alrededor de 0.2 mm de lluvia, y se espera que la precipitación aumente ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 1 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vilagarcía necesiten paraguas a lo largo del día.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 10 y 14 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 10 grados, mientras que durante la tarde se espera que la temperatura suba ligeramente, llegando a un máximo de 14 grados. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la percepción de la temperatura sea más baja de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 26 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo esperado.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo cubierto y fresco, con lluvias escasas y un viento notable. Los residentes deben prepararse para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de chubascos intermitentes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.