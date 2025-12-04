El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes, aunque la cantidad de agua acumulada no será excesiva, con valores que rondan entre 0.1 y 2 mm en las horas más activas.

La temperatura durante el día se mantendrá en un rango fresco, oscilando entre los 9 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 9 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 13 grados. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que alcanzará el 99% en la mañana y se mantendrá por encima del 70% durante el resto del día, contribuirá a una sensación de frío y humedad en el ambiente.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el oeste, con rachas que pueden alcanzar hasta 37 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, lo que indica que podrían producirse descargas eléctricas en algunos momentos. Sin embargo, a medida que avanza el día, la probabilidad de tormenta disminuirá, alcanzando un 0% entre las 7:00 y la 1:00 del día siguiente.

En resumen, los habitantes de Vilaboa deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.