El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas esperadas en el periodo inicial. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 7 y 9 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente con la presencia del viento.

La velocidad del viento alcanzará hasta 20 km/h desde el oeste, con ráfagas que podrían llegar a los 47 km/h. Esto, combinado con la humedad y las bajas temperaturas, generará una sensación térmica que podría descender a 4 grados en algunos momentos del día. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, utilizando ropa abrigada y, si es posible, impermeable.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100% en los primeros periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 0.4 mm en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, las lluvias podrían intensificarse, especialmente en la tarde, donde se prevé que se acumulen hasta 3 mm en total.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 30% en las primeras horas y un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas, aunque la intensidad de las mismas no se espera que sea severa.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias intermitentes y escasas. Las temperaturas se mantendrán estables, y la sensación térmica seguirá siendo fresca. En la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 8 grados, pero la sensación térmica podría ser de solo 4 grados debido al viento y la humedad.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día nublado y fresco, con lluvias y la posibilidad de tormentas. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones al salir y que estén preparados para condiciones climáticas cambiantes. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para afrontar el día de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.