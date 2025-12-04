El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con intervalos de nubes muy densas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , manteniéndose en un rango fresco que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente a medida que avance la jornada. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 43 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Sin embargo, se espera que las rachas más fuertes se mantengan en torno a los 30 km/h durante la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que la combinación de viento y humedad puede resultar en una sensación térmica más baja.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea escasa pero constante, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en las primeras horas, disminuyendo a 1 mm en las siguientes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 40% durante la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Vigo necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidad en las primeras horas y un 45% en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la actividad tormentosa disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.