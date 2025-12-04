El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. En particular, se anticipa que entre las 2 y las 3 de la mañana se acumulen aproximadamente 0.3 mm de lluvia, aumentando a 1 mm entre las 3 y las 4 de la mañana. A lo largo de la mañana, la lluvia se mantendrá escasa, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en las horas siguientes.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esto contribuirá a una sensación de frío, especialmente en combinación con vientos del sur-suroeste que oscilarán entre los 5 y 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de factores hará que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que el día avance, se espera que el cielo continúe cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% en las primeras horas y un aumento a 65% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, aunque con baja intensidad.

En la tarde, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 9 a 11 grados, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con acumulaciones menores. Hacia el final de la jornada, se espera que la lluvia disminuya, pero el cielo seguirá cubierto, lo que podría afectar la visibilidad al atardecer, que se producirá a las 18:01.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Valga que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes y vientos moderados. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.