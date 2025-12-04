El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias dispersas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frías de la mañana.

A medida que avance la jornada, la temperatura oscilará entre los 10 y 13 grados, con un leve aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en la mañana y bajando gradualmente a un 70% por la tarde. Esta combinación de humedad y temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

La precipitación será un factor importante hoy, con un total estimado de 0.8 mm de lluvia, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta es del 65% en la mañana, disminuyendo a un 30% en la tarde.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 37 km/h en la mañana, provenientes del suroeste. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 10 y 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Los vientos más fuertes se esperan en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias y tormentas posibles, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.