El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas en algunos momentos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 70% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 97% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de frío. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 26 km/h desde el suroeste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento, que soplará desde el oeste a velocidades de hasta 34 km/h.

La tarde también traerá consigo un ligero descenso en la probabilidad de tormenta, que se reduce al 35% entre las 7 y las 1 de la tarde. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Tomiño se mantengan preparados para posibles chubascos, especialmente en las horas centrales del día. La humedad relativa disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 66% al final de la tarde.

Al caer la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán significativamente. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a los 11 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque en menor medida, con acumulaciones que podrían ser mínimas. El viento seguirá soplando desde el oeste, aunque con una intensidad menor, lo que podría ofrecer un respiro a los que se encuentren en la calle.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.