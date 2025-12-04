El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Soutomaior se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con intervalos de cielo cubierto y algunas lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% durante gran parte del día. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las primeras horas de la mañana y la tarde serán las más propensas a la lluvia, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 38 km/h en las primeras horas. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 20 y 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Las ráfagas más intensas se sentirán especialmente en áreas abiertas y expuestas.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 50% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, la probabilidad de tormentas disminuye considerablemente en la tarde y la noche, donde se espera que la actividad eléctrica sea mínima.

En resumen, Soutomaior enfrentará un día invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o una película, y mantenerse abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.