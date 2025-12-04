El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias ligeras que podrían comenzar a manifestarse en el periodo de la madrugada. La temperatura oscilará entre los 7 y 10 grados , lo que generará una sensación térmica que podría descender hasta los 4 grados, especialmente en las horas más frías de la mañana.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, con intervalos de lluvia que podrían ser más intensos en algunos momentos, especialmente en la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 3 mm en total, siendo más notorias en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que podrían alcanzar hasta 56 km/h, predominando de dirección oeste. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, siendo más intensas en las horas de la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 40% en la mañana, disminuyendo a un 20% en la tarde y cayendo a 0% en la noche. Esto indica que, aunque hay posibilidades de tormentas, no se espera que sean severas. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar rápidamente.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 8 grados, con cielos aún cubiertos y posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al exterior deben planificarse con precaución debido a las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.