El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el estado del cielo permanezca cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más bajas, alrededor de los 11 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una atmósfera bastante húmeda y podría hacer que el frío se sienta más intenso. A medida que el día avanza, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 70% y el 89%, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.2 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de probabilidad en las primeras horas y un 95% entre la tarde y la noche, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 42 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Las rachas más fuertes se sentirán entre las 8 y las 9 de la mañana, y nuevamente en la tarde, por lo que se aconseja tener precaución al salir.

En resumen, el día en Sanxenxo se presentará con un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y probabilidad de lluvias dispersas. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es fundamental estar preparado para las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.