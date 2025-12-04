El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 70% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 8 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, lo que puede resultar un poco incómodo para aquellos que planean actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 79% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Las precipitaciones serán un factor importante a considerar, con un total estimado de 5 mm de lluvia en las primeras horas y 0.1 mm en las siguientes. La lluvia será escasa pero constante, con un 100% de probabilidad de precipitación en los periodos de la mañana y la tarde. Esto significa que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h desde el suroeste en las primeras horas, disminuyendo a velocidades más moderadas de entre 7 y 12 km/h a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La probabilidad de tormenta disminuirá a 0% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría ofrecer un breve respiro antes de que las lluvias regresen en la noche.

En resumen, los residentes de Salvaterra de Miño deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias. Es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores, o, si se sale, asegurarse de estar bien abrigados y equipados para la lluvia.

