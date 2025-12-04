El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 55% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas inestables.

La temperatura durante el día oscilará entre los 9 y 12 grados , alcanzando su punto máximo hacia el mediodía. Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, con un leve aumento a medida que avanza el día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 79% hacia la tarde, lo que puede contribuir a una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que caigan alrededor de 4 mm de lluvia en las primeras horas, con lluvias escasas de 1 mm entre las 5 y las 6 de la mañana, y 0.1 mm entre las 6 y las 7. A partir de entonces, las probabilidades de lluvia disminuirán, aunque el cielo permanecerá cubierto. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, con un 100% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. Las velocidades del viento variarán, con ráfagas de hasta 39 km/h al inicio, y luego estabilizándose en torno a los 10-15 km/h en las horas posteriores. Esto puede generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero las condiciones de tormenta disminuirán, con una probabilidad de tormenta del 0% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras podría persistir, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias, especialmente en las primeras horas. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse abrigados ante las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.