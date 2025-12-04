El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas. En particular, se anticipa que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.7 mm en las primeras horas y 0.5 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y algo incómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, rondando entre el 72% y el 93% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planeen salir, ya que la combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 55% entre las 07:00 y las 13:00, disminuyendo a un 10% en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán probables, las tormentas eléctricas no son muy esperadas, lo que podría ofrecer un respiro a quienes temen condiciones climáticas severas.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para el tiempo húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.