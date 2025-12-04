El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica un inicio de día inestable. A medida que avance la mañana, la situación se mantendrá similar, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas del día, mientras que a medida que se acerque la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando hasta 12 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará con fuerza.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto contribuirá a una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Redondela vestirse adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen alrededor de 1.1 mm a lo largo del día, con la mayor probabilidad de lluvia concentrada en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las primeras horas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20-25 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 50% de posibilidad en las primeras horas y un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, esta probabilidad disminuye considerablemente en la tarde y noche, donde se espera que las condiciones se estabilicen un poco más, aunque el cielo seguirá cubierto.

En resumen, los habitantes de Redondela deben prepararse para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la certeza de lluvias, especialmente en las primeras horas de la jornada. Se recomienda precaución al salir y estar atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.