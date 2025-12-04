El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante el resto del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Se prevé que la cantidad de precipitación sea ligera, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en total. Las lluvias serán más frecuentes entre las 5 y las 11 de la mañana, y nuevamente en la tarde, aunque no se anticipan tormentas significativas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando su máxima intensidad hacia el mediodía. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente gris y sombrío. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la combinación de nubes y posibles lloviznas.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, temperaturas frescas y lluvias ligeras. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia. La jornada se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, típico de esta época del año en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.