El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a medida que avancen las horas, alcanzando mínimas de 8 grados en las primeras horas de la tarde.
A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean más intensas en la franja horaria de 8:00 a 14:00, donde se podrían acumular hasta 2 mm de agua. Posteriormente, la intensidad de las lluvias disminuirá, aunque se mantendrán algunas lluvias escasas hasta el final del día.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 100% en la mañana y bajando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80%. Esto generará una sensación de frío y podría hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que indican los termómetros.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. A medida que avance el día, el viento se moderará, aunque seguirá siendo perceptible.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 50% en las primeras horas, disminuyendo a un 15% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas son posibles, no se espera que sean severas. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Pontecesures estén preparados para condiciones cambiantes y lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más oscuras. En resumen, un día de clima invernal se presenta para Pontecesures, con lluvias, viento y temperaturas frescas que invitan a disfrutar de actividades en interiores.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.
