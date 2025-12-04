El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que podría generar un ambiente inestable. A medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán mayormente nubladas, con un cielo cubierto que podría dar paso a lluvias ligeras en algunos momentos.

La temperatura durante el día oscilará entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas del día, con mínimas de alrededor de 7 grados. A medida que el sol se eleve, se espera un leve aumento en la temperatura, aunque el cielo nublado limitará el calentamiento solar.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y puede hacer que las lluvias se sientan más intensas. A lo largo del día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 4 mm, lo que, aunque no es excesivo, puede ser suficiente para generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

Los periodos de mayor probabilidad de tormenta se concentrarán entre la 1 y las 7 de la tarde, con un 60% de probabilidad de tormenta en las primeras horas de la tarde. A medida que se acerque la noche, la actividad tormentosa disminuirá, pero el cielo seguirá cubierto, manteniendo la posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias y tormentas posibles, lo que sugiere que es un buen momento para quedarse en casa o prepararse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.