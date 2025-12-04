El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 10 grados . La sensación térmica será un poco más baja, rondando entre los 4 y 7 grados, lo que podría hacer que se sienta un poco más fresco de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. En particular, se prevé que las horas de mayor actividad pluvial sean entre las 9:00 y las 13:00, cuando se podrían registrar hasta 2 mm de lluvia. Sin embargo, durante el resto del día, las lluvias serán más esporádicas y de menor intensidad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 41 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se recomienda a los habitantes de Ponte Caldelas que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 45% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 15% durante la tarde y llegando a cero en la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas son posibles, no se espera que sean severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 7 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, así que se aconseja precaución al conducir. En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y un viento notable, características típicas del tiempo invernal en esta región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.