El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo cubierto que podría dar paso a intervalos nubosos. Sin embargo, se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 1.2 mm, pero es importante estar preparados para posibles chubascos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00.

La humedad relativa será alta, rondando el 90% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas relativamente bajas, puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, es aconsejable llevar ropa adecuada para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta los 36 km/h, predominando de dirección oeste. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, siendo más intensas en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se sugiere tener precaución al desplazarse.

La visibilidad será buena en general, aunque puede verse afectada brevemente durante los momentos de lluvia. Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben considerar la posibilidad de que las condiciones climáticas cambien rápidamente, por lo que es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de viento y humedad alta hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es esencial vestirse adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.