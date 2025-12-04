El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, la meteorología en Pazos de Borbén se presenta marcada por un cielo predominantemente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La sensación térmica puede ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante la mayor parte del día.

Las precipitaciones son un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se acumulen alrededor de 4 mm en total. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas, especialmente si planean actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h en rachas máximas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale de casa. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la mañana y la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al desplazarse.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo cubierto y la posibilidad de intervalos nubosos. La temperatura se mantendrá relativamente constante, con mínimas variaciones, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo. La tarde podría traer ligeras mejoras en la visibilidad, aunque las nubes seguirán dominando el paisaje.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas disminuye hacia la noche, aún existe un 25% de posibilidad de que se produzcan, lo que podría traer consigo lluvias adicionales. Por lo tanto, se aconseja a los habitantes de Pazos de Borbén que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable vestirse adecuadamente para enfrentar las condiciones del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.