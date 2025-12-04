El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias durante este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia la tarde.

A medida que avanza el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 a 14 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 70% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes vestirse adecuadamente.

El viento soplará desde el oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se esperan entre las 01:00 y las 07:00, con velocidades de hasta 61 km/h. A medida que el día avanza, la velocidad del viento se estabilizará, rondando entre 27 y 40 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormenta es notable, con un 70% entre la 01:00 y las 07:00, y un 40% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, lo que sugiere que las condiciones climáticas mejorarán hacia el final del día. A pesar de esto, se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. La alta humedad y el viento moderado contribuirán a una sensación de frío, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente. Manténgase informado sobre las condiciones climáticas a medida que avanza el día, especialmente si planea actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.