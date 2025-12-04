El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de lluvias.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 15 grados . La máxima se espera alrededor de las 15 horas, cuando el termómetro podría alcanzar los 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento.

La precipitación será un factor importante a considerar, con un total acumulado que podría llegar a 0.5 mm en las primeras horas y 0.1 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 90% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que las lluvias serán más intensas durante la mañana, con una ligera disminución en la tarde, aunque no se descartan chubascos.

El viento también jugará un papel relevante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h en las primeras horas, disminuyendo a 21 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 70% en las primeras horas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de tormenta disminuirá significativamente, alcanzando un 0% entre las 13:00 y las 19:00.

A lo largo del día, se recomienda a los residentes de O Rosal que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes. Es aconsejable llevar paraguas y vestimenta adecuada para el frío, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.