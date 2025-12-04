El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con nubes altas que podrían ofrecer un leve respiro en la intensidad de la nubosidad.

La temperatura oscilará entre los 9 y 13 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día. A pesar de que las temperaturas no serán extremas, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que se prevé que sople con rachas moderadas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 70% a lo largo del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total. Sin embargo, es importante estar preparado para posibles chubascos, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las rachas de viento podrían ser más intensas en momentos de tormenta, alcanzando hasta 39 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja tener precaución al salir.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento moderado hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para disfrutar del día de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.