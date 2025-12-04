El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de mayor frescor. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 75% y el 89%, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para algunos. Es recomendable llevar ropa adecuada para el tiempo, así como un paraguas, ya que la probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 55% en la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 42 km/h en las horas de la mañana. Esta intensidad del viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir. Las rachas de viento se mantendrán constantes a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 36 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% en las primeras horas del día, aumentando a un 55% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, es prudente estar preparado para condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado y fresco, con alta probabilidad de lluvia y viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que planifiquen sus actividades al aire libre con precaución, considerando la posibilidad de lluvia y el viento fresco que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.