El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 55% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es recomendable estar preparado para posibles chubascos. La temperatura en este periodo oscilará entre los 12 y 14 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 94% en la madrugada.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con un cielo cubierto y una temperatura que se estabilizará en torno a los 12 grados. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, y aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con valores que rondan entre 0.1 y 1 mm, es posible que se produzcan momentos de lluvia ligera.

El viento soplará desde el suroeste al inicio del día, con rachas que pueden alcanzar hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que el día avanza, el viento cambiará a dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 40 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y húmedo.

Durante la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 12 a 14 grados. La humedad relativa también comenzará a descender ligeramente, aunque se mantendrá en niveles altos, lo que puede hacer que la sensación de frío persista.

En la noche, el cielo continuará cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 11 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo que realmente es.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es aconsejable abrigarse bien y estar preparado para la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.