El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con nubes que dominarán el paisaje.

La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la mañana y la tarde. Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 76% hacia la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, con un acumulado de aproximadamente 1 mm a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Mos necesiten paraguas si planean salir. Las lluvias serán ligeras, pero podrían ser persistentes, especialmente en las primeras horas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 23 km/h en la mañana, disminuyendo a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 6 y 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormenta es notable, con un 55% de posibilidad en las primeras horas y un 40% en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormenta disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día gris y húmedo.

En resumen, los habitantes de Mos deben prepararse para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar ropa adecuada y estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.