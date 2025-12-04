El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 50% entre la 1 y las 7 de la mañana, y del 55% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones inestables, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.9 mm en las horas más activas. Las lluvias se concentrarán principalmente entre las 3 y las 5 de la mañana, y nuevamente en la tarde, aunque en general se espera que sean escasas. Sin embargo, es importante que los residentes estén atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene alta durante todo el día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero las probabilidades de tormenta disminuirán, especialmente después de la 1 de la tarde. Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá hasta la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:01, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.