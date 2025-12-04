El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias dispersas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con nubes altas y un ambiente muy nuboso que podría limitar la visibilidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más alto en las horas de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará desde el sur y el oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 41 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 4 mm, con intervalos de lluvia escasa y, en algunos momentos, chubascos más intensos. La lluvia será más notable entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente resbaladizas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero aún se mantendrá por encima del 75%. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las bajas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 60% en las primeras horas, disminuyendo a un 10% en la tarde y cayendo a cero durante la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas podrían ser intensas al inicio del día, la situación se estabilizará hacia la tarde.

Los habitantes de Mondariz deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas requerirá vestimenta adecuada y precauciones al conducir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.