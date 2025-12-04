El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica que es probable que se produzcan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 14 grados , comenzando con un ambiente fresco en la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12-13 grados, lo que puede resultar en un tiempo frío y húmedo, especialmente con la alta humedad relativa que se prevé, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con ráfagas que alcanzarán hasta 45 km/h desde el suroeste en la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación térmica más fría. En la tarde, se espera que el viento sople desde el oeste, con velocidades de hasta 30 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente inestable.

La lluvia será escasa en algunos periodos, pero se prevé que en la mañana se acumulen hasta 4 mm, con una disminución en la cantidad de precipitación a medida que avanza el día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 50% durante las primeras horas, lo que podría llevar a condiciones climáticas más severas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las lluvias sean menos intensas. La humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y frío. Los ciudadanos de Moaña deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra debido a la saturación del suelo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.