El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de lluvia es notable, con un 100% de posibilidad de precipitación en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en las primeras horas y hasta 0.5 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 16 y 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá elevada, rondando entre el 76% y el 95%, lo que puede hacer que el aire se sienta más pesado.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se prevé un 35% de probabilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 50% en la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, lo que sugiere que cualquier actividad de tormenta será leve y pasajera.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10-12 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana. En resumen, hoy en Meis se espera un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al exterior deben ser planificadas con precaución debido a la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.