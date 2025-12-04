El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con cielos cubiertos durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las nubes dominen el cielo, con descripciones que varían desde "muy nuboso" hasta "cubierto", lo que sugiere que la luz solar será escasa.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , comenzando con un leve descenso a primera hora de la mañana, alcanzando su punto más bajo en torno a las 3:00 AM con 12 grados. A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con un ligero aumento que podría llevarlas hasta los 14 grados en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte de la jornada. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad del 100% de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser escasas, pero que se prevén en intervalos. Se estima que la precipitación total podría alcanzar hasta 1.3 mm a lo largo del día, con lluvias ligeras que podrían comenzar a caer a partir de las 5:00 AM y continuar intermitentemente hasta la tarde. La probabilidad de tormentas es moderada, alcanzando un 35% en las primeras horas y un 60% entre las 7:00 AM y la 1:00 PM, aunque se espera que disminuya a cero en las horas posteriores.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día gris y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.