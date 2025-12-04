El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados , siendo más cálidas en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en la madrugada, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada y húmeda.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 59 km/h en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá notablemente fuerte, con rachas que rondarán entre 30 y 50 km/h. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es también significativa, con un 40% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 50% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá a cero, lo que sugiere que las condiciones podrían estabilizarse hacia el final del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero las lluvias serán más escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en total. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 11-12 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

Es recomendable que los residentes de Marín se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, llevando paraguas y abrigos si planean salir. Las condiciones de viento y lluvia podrían afectar actividades al aire libre, así que es prudente estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.