El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Lalín se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 5 y 9 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con un cielo cubierto y la probabilidad de lluvia aumentando en ciertos periodos. Se espera que la precipitación sea ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 3 mm en total. Las horas más propensas a la lluvia se sitúan entre las 9:00 y las 12:00, donde se prevé una precipitación de hasta 2 mm, y nuevamente entre las 18:00 y las 21:00, con un pronóstico de 0.9 mm.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Lalín experimenten al menos alguna lluvia. Además, existe un 40% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar condiciones más inestables en la región.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, soplando desde el oeste con velocidades que alcanzarán hasta 57 km/h en las primeras horas. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento disminuya ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la humedad del ambiente.

La sensación térmica se mantendrá por debajo de los 5 grados en la mayoría de los periodos, lo que significa que, aunque la temperatura real sea de 8 grados, la percepción del frío será mayor. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que es aconsejable vestirse en capas y protegerse del viento.

En resumen, el día en Lalín se presenta como un día nublado y húmedo, con lluvias esporádicas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento.

