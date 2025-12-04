El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 11 grados, con cielos cubiertos que podrían dar paso a intervalos nubosos. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias ligeras, especialmente en la mañana. Se prevé que la precipitación acumulada durante estas horas sea de aproximadamente 0.4 mm.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 35 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a lo largo de la mañana. Sin embargo, se espera que el viento se intensifique nuevamente por la tarde, con rachas que podrían llegar a los 47 km/h entre las 14:00 y las 15:00. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura podría descender a 10 grados, manteniendo el cielo cubierto y con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá en torno al 80% entre las 19:00 y las 01:00. Las condiciones de humedad seguirán siendo elevadas, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

En cuanto a la probabilidad de tormenta, se estima que será del 35% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 0% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque hay posibilidades de lluvias, no se anticipan tormentas eléctricas significativas.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:02, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 11 grados. La noche se presentará fresca, con cielos nublados y sin expectativas de cambios significativos en las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.