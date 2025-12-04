El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre de 2025, A Guarda se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 13 grados , que descenderá a 12 grados en las horas siguientes. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan precipitaciones.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que las primeras horas de la mañana serán las más propensas a recibir agua. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.9 mm en este periodo, aunque se espera que la intensidad de la lluvia sea escasa. Durante la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados, con un ligero descenso a 11 grados hacia el mediodía.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 61 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, manteniendo velocidades entre 11 y 19 km/h, lo que podría influir en la percepción del frío.

La probabilidad de tormentas será notable en las primeras horas, con un 70% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 40% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la posibilidad de tormentas se reduce a cero, lo que sugiere que la actividad eléctrica será más probable en la mañana.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados. La humedad comenzará a descender gradualmente, alcanzando un 76% hacia las 13:00 y bajando a un 71% hacia las 19:00. Las condiciones de nubosidad continuarán, con un predominio de nubes altas y cubiertas, lo que limitará la aparición de claros en el cielo.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.