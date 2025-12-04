El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de diciembre

El día de hoy, 4 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 55% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles chubascos y actividad eléctrica.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 10 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 13 grados, descendiendo a 11 grados hacia el mediodía. Por la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 14 grados, pero se sentirá más fría debido a la alta humedad relativa, que rondará el 94% en la mañana y disminuirá ligeramente a lo largo del día, pero se mantendrá por encima del 70% en las horas de la tarde.

La precipitación será un factor importante hoy, con un total estimado de 3 mm de lluvia en las primeras horas, seguido de intervalos de lluvias escasas que podrían acumular hasta 0.1 mm en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y un 90% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en la mañana, disminuyendo a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 24 y 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Los vientos del oeste también serán predominantes, con velocidades que alcanzarán hasta 27 km/h en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, donde se espera que la actividad eléctrica disminuya. Sin embargo, la posibilidad de lluvias persistirá hasta la noche, con un cielo que seguirá cubierto hasta el ocaso, que se producirá a las 18:03.

Los habitantes de Gondomar deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas y lluvias intermitentes. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-03T20:57:12.